Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что много знает о скандале Андрея Малахова с "эскортницами"
Звезда реалити-проекта "Дом-2" Рустам Солнцев решил не оставаться в стороне и вмешался в скандал и разбирательства Андрея Малахова по поводу девушек, которые занимаются эскортом. Он отметил, что знает достаточно много о дамах, занимающихся подобными услугами.
Он отметил, что ранее Настасья Самбурская, Наталья Рудова и еще некоторые девушки из отечественного шоу-бизнеса были намерены призвать к ответственности популярного телеведущего, но потом передумали. Рустам Солнцев отметил, что они могли настолько кардинально изменить свое мнение только в том случае, если у них не совсем чистое прошлое.
Помимо этого, Рустам Солнцев сказал, что ему есть что рассказать о подобном виде заработка, так как среди его знакомых были девушки, которые обеспечивали себе хорошую жизнь именно таким способом. Экс-участник телестройки подчеркнул, что мог бы выступить свидетелем в подобном деле.
Он отметил, что ранее Настасья Самбурская, Наталья Рудова и еще некоторые девушки из отечественного шоу-бизнеса были намерены призвать к ответственности популярного телеведущего, но потом передумали. Рустам Солнцев отметил, что они могли настолько кардинально изменить свое мнение только в том случае, если у них не совсем чистое прошлое.
Помимо этого, Рустам Солнцев сказал, что ему есть что рассказать о подобном виде заработка, так как среди его знакомых были девушки, которые обеспечивали себе хорошую жизнь именно таким способом. Экс-участник телестройки подчеркнул, что мог бы выступить свидетелем в подобном деле.