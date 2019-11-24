АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что много знает о скандале Андрея Малахова с "эскортницами"

Звезда реалити-проекта "Дом-2" Рустам Солнцев решил не оставаться в стороне и вмешался в скандал и разбирательства Андрея Малахова по поводу девушек, которые занимаются эскортом. Он отметил, что знает достаточно много о дамах, занимающихся подобными услугами.

Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что много знает о скандале Андрея Малахова с "эскортницами"

Он отметил, что ранее Настасья Самбурская, Наталья Рудова и еще некоторые девушки из отечественного шоу-бизнеса были намерены призвать к ответственности популярного телеведущего, но потом передумали. Рустам Солнцев отметил, что они могли настолько кардинально изменить свое мнение только в том случае, если у них не совсем чистое прошлое.


Помимо этого, Рустам Солнцев сказал, что ему есть что рассказать о подобном виде заработка, так как среди его знакомых были девушки, которые обеспечивали себе хорошую жизнь именно таким способом. Экс-участник телестройки подчеркнул, что мог бы выступить свидетелем в подобном деле.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Поклонская заступилась за подвергшуюся травле Софию…
Участника проекта "Дом-2" Витжая Бутучела выгнали за…
Лев Лещенко заступился за Софию…
Эксперты анонсировали самые популярные способы заражения…
Максим Аверин пожаловался на непонимание брата…
Синоптики сообщили о последствиях арктического…
Женя Огурцова поделилась подробностями подготовки к…
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что много знает о скандале Андрея Малахова с…
Стали известны характеристики нового планшета от…
Максим Фадеев скрывал роман Ольги Серябкиной со звездой "Дом-2" Олегом …
Эксперты дали рекомендации по выбору подержанного Peugeot…
Николай Басков на "Золотом граммофоне" сравнил Сергея Светлакова и Ивана Урганта проктологом и…
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться…
Обнаженная Волочкова поранилась в ледяной…
В США на автошоу в Лос-Анджелесе показали обновленный Lincoln…
Названы имена самых популярных участников "Дом-2" за всю…
СМИ прогнозируют Джонни Деппу смерть в течение…
В День матери Рита Дакота вместе с мамой отправилась в…
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" появился в порту…
Звезда "Дом-2" Александра Черно может не выносить…
Врачи рассказали о причинах появления головной…
За что звездные девушки "Дом-2" таят обиды на своих…
Скончался украинский актер Давид Бабаев из сериала «День рождения…
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
Следующее поколение Niva перестанут выпускать под брендом…
Путешественники объяснили, как бороться с…
Иосиф Пригожин заснул во время семейного ужина в…
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный хэтчбек Chevrolet…
Врач-ортопед рассказала о способах предотвратить возрастной износ…
Полина Гагарина в образе владычицы тьмы Малефисенты появилась на «Золотом…
Эксперты: Нанесение ядерного удара по России…
Назван рейтинг самых продаваемых люксовых авто в…
Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью от певицы…
Visionox презентовала скручивающийся экран для…
«В каком я была шоке!»: Звезда "Дом-2" Виктория Боня потеряла дорогое…
Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о своей…
Китайский Changan планирует обновление модельного ряда в…
Максим Галкин в День Матери вспомнил об ушедшей в 2004 году из жизни…
Разработан способ приготовления кофе без использования…
Acura Type S Concept дебютировал на автосалоне в…
Просмотреть все новости