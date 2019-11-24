Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что много знает о скандале Андрея Малахова с "эскортницами"

Он отметил, что ранее Настасья Самбурская, Наталья Рудова и еще некоторые девушки из отечественного шоу-бизнеса были намерены призвать к ответственности популярного телеведущего, но потом передумали. Рустам Солнцев отметил, что они могли настолько кардинально изменить свое мнение только в том случае, если у них не совсем чистое прошлое.Помимо этого, Рустам Солнцев сказал, что ему есть что рассказать о подобном виде заработка, так как среди его знакомых были девушки, которые обеспечивали себе хорошую жизнь именно таким способом. Экс-участник телестройки подчеркнул, что мог бы выступить свидетелем в подобном деле.