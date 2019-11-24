Синоптики сообщили о последствиях арктического вторжения





Снижение температурного режима из-за арктического вторжения несет гибель растительности и насаждениям. При отсутствии снега такие нежданные заморозки очень коварны. Эксперты советуют накрыть насаждения ветвями ели, притрусить опилками, закутывать специализированным материалом.Последствием такого арктического вторжения оказалось то,чтотемпература снизилась на 4 градуса. Это метеоявление происходило в 2014 году последний раз.