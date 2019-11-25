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Тренер Сергей Семак с женой Анной снимутся в фильме о детях-альбиносах

Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вместе с женой Анной снимутся в фильме о подвергающихся смертельной опасности детях-альбиносах. Специально ради этого проекта звездная пара отправится в Африку.
Тренер Сергей Семак с женой Анной снимутся в фильме о детях-альбиносах

Как рассказала Анна Семак в своем аккаунте соцсети Instagram, она уже перестала удивляться знакам судьбы и случайным совпадениям, а также необычным людям, которые появляются в ее жизни, поскольку стоило ей выйти из привычной «матрицы» и довериться Богу, все стало возможным. Когда супруга знаменитого тренера задумала поездку в Африку для продолжения новых серий фильма, она еще не знала, куда именно отправится. Семейный агент подгонял, а решение все не приходило, но было понимание, что это должно быть отрезвляющее путешествие по следам легендарного фотографа Себастьяна Сальгадо, который показал людям обратную сторону жизни. Договорились с супругом 10 декабря встретиться в Лиссабоне, где «Зенит» играет заключительный матч сезона, оттуда планировали отправиться на съемки вместе. Потом появилось письмо подруги, которая посоветовала обратить внимание на аккаунт Милы Ануфриевой. После этого Анна Семак проплакала целую ночь. Она поняла, что до последнего момента ничего не знала о подопечных этого человека - детях-альбиносах из Гвинея-Бисау.

Эти белые малыши с негроидными лицами являются вожделенным предметом охоты. В Африке существует поверье, что мясо детей-альбиносов святое, поскольку избавляет от всех болезней. Миф распространяют местные шаманы, и люди в него свято верят. За убийство ребенка в этой стране предусмотрена смертная казнь и чтобы ее избежать, каннибалы начали отрубать у детей конечности. Наказание за это преступление относительно сносное, а например белая рука альбиноса на черном рынке стоит 2 000 долларов. На эти деньги в регионе можно безбедно жить целых 2 года. На следующий день Анна Семак купила билеты в Гвинея-Бисау.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 02:07

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