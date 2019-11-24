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Максим Аверин пожаловался на непонимание брата Геннадия

Российский актер Максим Аверин в новом интервью пожаловался на непонимание брата. Артист признался, что не поддерживает отношения с Геннадием Авериным, но не страдает от этого.

Максим Аверин признался, что современный мир ведет каждого человека к одиночеству, но ему это не грозит, поскольку он остается на виду у публики. Его не расстраивает даже то, что он не общается со своим братом Геннадием Авериным, который старше артиста на 5 лет. Братья утратили взаимопонимание и не могут принять жизнь друг друга. Актер пришел к выводу, что у них с братом нет семейных отношений, а после смерти матери они полностью перестали общаться.

Артист заявил, что его мать была уверена, что братья не станут поддерживать связь, когда ее не станет, передает "МК". Ранее артист признавался, что их растили ответственными, но разногласия стали проявляться еще в детстве.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:55

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