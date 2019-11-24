Максим Фадеев скрывал роман Ольги Серябкиной со звездой "Дом-2" Олегом Майами
Всего несколько месяцев назад Елена Темникова отмечала, что Максима Фадеева связывают личные мотивы с Ольгой Серябкиной, но на самом деле выяснилось, что дела обстоят немного иначе. Таинственным возлюбленным этой звезды оказался Олег Майами.
Новый ролик, который в Сети опубликовал Максим Фадеев, словно намекает на то, что любовная связь и правда была, но у Олега Майами с Ольгой Серябкиной. Он же не рассказывал об их отношениях по каким-то своим личным соображениям. Известно, что в 2018 году у Олега Майами были достаточно серьезные отношения с Настей Ивлеевой, поэтому новость о новом романе скорее всего могла очень сильно испортить ему его репутацию.
Возможно, из-за своей мудрости руководитель MALFA прикрывал до поры до времени своего подопечного, потому что когда тот его предал, то все карты тут же вскрылись. В итоге Олег Майами довольно быстро потерял свою популярность.
Новый ролик, который в Сети опубликовал Максим Фадеев, словно намекает на то, что любовная связь и правда была, но у Олега Майами с Ольгой Серябкиной. Он же не рассказывал об их отношениях по каким-то своим личным соображениям. Известно, что в 2018 году у Олега Майами были достаточно серьезные отношения с Настей Ивлеевой, поэтому новость о новом романе скорее всего могла очень сильно испортить ему его репутацию.
Возможно, из-за своей мудрости руководитель MALFA прикрывал до поры до времени своего подопечного, потому что когда тот его предал, то все карты тут же вскрылись. В итоге Олег Майами довольно быстро потерял свою популярность.