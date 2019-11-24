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Стали известны характеристики нового планшета от Samsung

Несмотря на падение объемов реализации на рынке гаджетов, Samsung продолжает радовать клиентов новой продукцией. Теперь стали известны характеристики недорогого планшета от южнокорейского бренда.

Индийские инсайдеры сообщают о скором выходе новейшего планшета от фирмы Samsung. Более того, они опубликовали в соцсети Twitter характеристики будущего устройства. К примеру, однокристальной платформой Exynos 9611 часто оснащают новые линейки смартфонов Galaxy M30s и Galaxy A. Известно, что мобильный процессор может появиться и в портативном компьютере, который объявлен продуктом среднего ценового сегмента.

Комплектация следующего гаджета от компании из Южной Кореи включает 10,1-дюймовый OLED-дисплей, а также двойную заднюю камеру на 8 и 5 Мп, которую дополняет фронтальный 8-мегапиксельный объектив. Работу устройства будет обеспечивать одна из последних версий ОС Android 10. Хотя озвучено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, эксперты не исключают возможность дополнительного расширения. Дату выхода и стоимость планшета пока не объявляют.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:31

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