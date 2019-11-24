Стали известны характеристики нового планшета от Samsung





Индийские инсайдеры сообщают о скором выходе новейшего планшета от фирмы Samsung. Более того, они опубликовали в соцсети Twitter характеристики будущего устройства. К примеру, однокристальной платформой Exynos 9611 часто оснащают новые линейки смартфонов Galaxy M30s и Galaxy A. Известно, что мобильный процессор может появиться и в портативном компьютере, который объявлен продуктом среднего ценового сегмента.Комплектация следующего гаджета от компании из Южной Кореи включает 10,1-дюймовый OLED-дисплей, а также двойную заднюю камеру на 8 и 5 Мп, которую дополняет фронтальный 8-мегапиксельный объектив. Работу устройства будет обеспечивать одна из последних версий ОС Android 10. Хотя озвучено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, эксперты не исключают возможность дополнительного расширения. Дату выхода и стоимость планшета пока не объявляют.