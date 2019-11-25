Разработан девайс, позволяющий слепым людям видеть фотографии
Новейший девайс, позволяющий слепым людям видеть фотографии, разработали ученые. Информация об уникальной разработке появилась в социальной сети Twitter в аккаунте Digital Trends.
На данный момент информации о новой разработке очень мало, зато у интернет-пользователей есть возможность посмотреть на него в действии. Известно, что устройство создавалось специально для слепых людей. Оно позволяет рассматривать фотографии, просто касаясь экрана девайса пальцами. Известно, что разработка принадлежит компании Slack.
Создатели честно признались, что пока у гаджета недостаточная защита, и он может подвергнуться хакерскому взлому, однако работа над совершенствованием изделия продолжается.
На данный момент информации о новой разработке очень мало, зато у интернет-пользователей есть возможность посмотреть на него в действии. Известно, что устройство создавалось специально для слепых людей. Оно позволяет рассматривать фотографии, просто касаясь экрана девайса пальцами. Известно, что разработка принадлежит компании Slack.
Создатели честно признались, что пока у гаджета недостаточная защита, и он может подвергнуться хакерскому взлому, однако работа над совершенствованием изделия продолжается.
This device lets the blind see photos with their fingers. pic.twitter.com/hP5ttuWTlB— Digital Trends (@DigitalTrends) 24 ноября 2019 г.
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 03:08