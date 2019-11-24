Николай Басков на "Золотом граммофоне" сравнил Сергея Светлакова и Ивана Урганта проктологом и гинекологом

На «Золотом граммофоне» Николай Басков сразил зрителем своим выступлением и энергетическим зарядом. Ему долго аплодировали и подарили много цветов, которые он сам не смог унести со сцены, а на помощь ему пришел ведущий Сергей Светлаков.Однако восторга по поводу выступления и наряда артиста ведущие Иван Ургант и Сергей Светлаков не высказали. Он услышал от них лишь иронию о том, что цветы знаменитому певцу дарили специальные люди. Артист в словесном батле ответил обидчикам, рассказав анекдот прямо со сцены. Он смог сравнить оскорбивших его ведущих с проктологом и гинекологом. После возникшей паузы Сергей Светлаков «подкалывание» оценил и сообщил, что Кремль «не слышал такого юмора».