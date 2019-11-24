Эксперты дали рекомендации по выбору подержанного Peugeot 308





Модель Peugeot 308 появилась на российском рынке в 2008 году и завоевала клиентов мощными двигателями, просторным салоном, уникальным дизайном и европейской сборкой. За 508 тысяч рублей в то время можно было приобрести эту машину в базовой комплектации, с кондиционером и 120-сильным двигателем. За сравнительно небольшую цену Peugeot 308 можно было купить в версии с семиместным салоном и даже с откидной крышей. Однако на вторичном рынке сейчас модель терпит некоторые трудности из-за технических проблем. Например, французские дизельные моторы, которые считаются надежными, легко можно привести в негодность использованием некачественной солярки и несвоевременной заменой масла. Страдает также сажевый фильтр и клапан ERG, а при больших нагрузках изнашиваются распредвалы и цепь ГРМ. Особое внимание стоит уделить прокладкам и шайбам. Бензиновый двигатель на 1,6 литра в атмосферном и турбированном вариантах имел слабый механизм цепи ГРМ, а неудачная конструкция ГБЦ привела к большому потреблению масла. Однако обновленные моторы, выпущенные после рестайлинга в 2011 году, имеют гораздо более высокие показатели надежности.Эксперты рекомендуют шестиступенчатую автоматическую трансмиссию Aisin, которой оснащались дизельный мотор 2.0 HDi и турбированный бензиновый двигатель после рестайлинга в 2011 году. В зоне риска остаются задние амортизаторы, вакуумный усилитель и пластиковые втулки на валу, которые периодически нужно менять.