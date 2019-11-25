Анастасию Волочкову обвинили в использовании "фотошопа" для коррекции ног на снимке

Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок в соцсети Instagram, на котором была запечатлена в кружевном белье возле дорогостоящей мебели. В подписи к посту балерина отметила, что является ярой фанаткой японской косметики, поэтому во время длительных путешествий берет с собой большое количество средств по уходу за телом. Однако внимание фанатов привлекли не откровения танцовщицы, а необычные ноги звезды. Многие подписчики отмечали, что дверца на шкафу позади "поплыла".Большинство фолловеров уличило знаменитость в использовании фоторедактора, который оставил явные следы. Другие критиковали неудачный ракурс и место фотографии. Все же, у балерины нашлись и защитники, которые призывали Волочкову игнорировать любые обвинения. Сама балерина решила не отвечать на выпады недоброжелателей, при том, что некоторые указывали на стройность её фигуры, для которой "не нужен никакой Photoshop". На данный момент публикация набрала около 10 тысяч "лайков" и больше 600 комментариев.