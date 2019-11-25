АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Уфологи заметили гигантский НЛО над Южно-Китайским морем

Над Южно-Китайским морем уфологи заметили гигантский НЛО. Многие конспирологи называют эту зону «аномальной».

20 ноября над водоемом специалисты засекли странный объект. Сетевой блогер Скотт Диллон на следующий день с помощью приложения ISS Live Cam заприметил большой корабль, который кружил у МКС. Любопытным оказался тот факт, что в тот миг сама космическая станция пролетела над Южно-Китайским морем. Именно в этом районе часто возникают «неполадки» при изучении Google Карт, а также зафиксировано много странностей.

Уфологии думают, что инопланетных существ мог привлечь ядерный взрыв в море. После него они начали спасать «сородичей», чьи базы находятся в указанной зоне. Конспирологи говорят и о том, что чужаки помогали устранить последствия радиации, которые могли стать губительными.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 01:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи заметили гигантский НЛО над Южно-Китайским…
Анастасию Волочкову обвинили в использовании "фотошопа" для коррекции ног на…
Специалисты рассказали о последствиях употребления…
Влад Соколовский рассказал о дружбе с Ритой…
Анастасия Костенко показала…
Звезда проекта "Дом-2" Юля Щеглова боится выходить замуж за Игоря…
Chevrolet Corvette в восьмом поколении получит версию ZR1 мощностью 900 лошадиных…
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель назвала Майю Донцову и Марину Африкантову…
Дочь Анастасии Заворотнюк в День матери поделилась неизвестным фото…
В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина приняла схватки за кишечные…
"Как это красиво, когда любовь": Ольга Бузова поддержала отношения Анны Седоковой с баскетболистом Янисом…
Разработчики Phoenix Point обнародовали сюжетный трейлер…
Эммануил Виторган показал снимки с семейного празднования трехлетия сына Ксении…
Медики рассказали, кому опасно есть вареные…
В Сети показали доказательство накаченных губ звезды "Дома-2" Захара…
Мама Инессы Шевчук выглядит, как ее младшая…
Артем Дзюба поздравил родительницу с Днем матери семейным…
«Когда-нибудь ты меня поздравишь»: Лиза Триандафилиди в день матери тоскует по дочери…
Xiaomi представила дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от…
Ольга Ветер: «Второй брак будет более обдуманным, чем…
Участники "Дома-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили дебош во время свидания на…
Компания Boeing показала крупнейший пассажирский лайнер линейки 737…
Жанна Агузарова больше 30 лет не общается с…
Ученые: Соевые продукты провоцируют рак и другие опасные…
Тигран Кеосаян и Марго Симоньян объяснили феномен популярности Ольги…
Алла Пугачева показала архивную фотографию…
Составлен список наиболее эффективных и полезных технологий для автомобиля в 2019…
Дана Николенко рассказала о гибели молодого…
В Южной Корее в собственном доме мертвой найдена 28-летняя звезда K-pop Гу…
Дочь Ольги Рапунцель Василису одевает Ксения…
Наталья Поклонская заступилась за подвергшуюся травле Софию…
Участника проекта "Дом-2" Витжая Бутучела выгнали за…
Лев Лещенко заступился за Софию…
Эксперты анонсировали самые популярные способы заражения…
Максим Аверин пожаловался на непонимание брата…
Синоптики сообщили о последствиях арктического…
Женя Огурцова поделилась подробностями подготовки к…
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что много знает о скандале Андрея Малахова с…
Стали известны характеристики нового планшета от…
Максим Фадеев скрывал роман Ольги Серябкиной со звездой "Дом-2" Олегом …
Просмотреть все новости