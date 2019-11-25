Уфологи заметили гигантский НЛО над Южно-Китайским морем





20 ноября над водоемом специалисты засекли странный объект. Сетевой блогер Скотт Диллон на следующий день с помощью приложения ISS Live Cam заприметил большой корабль, который кружил у МКС. Любопытным оказался тот факт, что в тот миг сама космическая станция пролетела над Южно-Китайским морем. Именно в этом районе часто возникают «неполадки» при изучении Google Карт, а также зафиксировано много странностей.Уфологии думают, что инопланетных существ мог привлечь ядерный взрыв в море. После него они начали спасать «сородичей», чьи базы находятся в указанной зоне. Конспирологи говорят и о том, что чужаки помогали устранить последствия радиации, которые могли стать губительными.