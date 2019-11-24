В США на автошоу в Лос-Анджелесе показали обновленный Lincoln MKZ





Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе Lincoln MKZ получил не только более изящный дизайн, но и новый турбомотор на 4 цилиндра. Объем агрегата составляет 2 литра, а его отдача достигает 245 лошадиных сил. Новый мотор оказался не таким мощным, как предыдущий V6 на 3,7 литра, однако он обзавелся опцией start/stop и 8-диапазонной АКПП. Обновленный внедорожник имеет передний привод, однако за дополнительную плату можно обзавестись полноприводной версией. Помимо этого автомобиль может похвастаться комплектом специальных технологий, а также большой цифровой панелью на 12,3 дюймов, информационно-развлекательным комплексом SYNC 3 с 8-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, мощной аудиосистемой на 10 динамиков, двухзонным климат-контролем и сабвуфером.Роскошную внешность Lincoln MKZ украшают алюминиевые колесные диски на 18 дюймов.