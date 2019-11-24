Женя Огурцова поделилась подробностями подготовки к свадьбе





На официальной странице в Instagram Женя Огурцова сообщила, что практически все готово к свадьбе. Уже выбран ЗАГС, платье, цветы, приглашения и фотограф, также продуманы все остальные детали. В посте вокалистка благодарит подписчиков за подсказки о макияже и фотографиях.Сейчас певица Женя Огурцова рассказывает, что у нее осталась лишь одна приятная забота – найти номер в гостинице, чтобы организовать утро невесты с близкими подругами. Она чувствует полный восторг от будущего события с любимым мужчиной, но имя и лицо жениха она пока скрывает.