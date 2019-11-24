В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться беременным





По словам экспертов, в первой половине беременности должны присутствовать белки, жиры и углеводы в соотношении 1:1:4. Но наибольшее внимание следует уделить протеинам и продуктам, которые насыщенны витаминами. На пятом месяце, особенно с наступлением зимы, у молодых матерей возрастает потребность в питательной ценности, поэтому ежедневный рацион нужно пополнить 350-400 ккал, в чем помогут молочные продукты, нежирное мясо и яйца. Теперь же следует повременить с чрезмерным употреблением углеводов, из-за возможного превышения веса плода. Это означает ограничение сладостей, хлебобулочных изделий и сахара.При этом, обязательным условием диеты называют 40% долю жиров в виде растительного масла. А вот тугоплавкие жиры, вроде сливочного масла, маргарина и свиного сала, следует исключить из-за высокого содержания трансжиров. Важным фактором в питании беременных является разнообразие: его можно достичь, употребляя черный хлеб, крупы, свежие овощи, фрукты и мясо птицы. Водный баланс рекомендуется восстанавливать не больше, чем 1,2 литрами жидкости в сутки. Наконец, во второй половине беременности врач выпишет комплекс поливитаминов и других полезных веществ.