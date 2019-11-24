Звезда "Дом-2" Александра Черно может не выносить ребенка
После того, как в прессе появилась информация о том, что Александра Черно беременна, тут же начали говорить, что она скорее всего не сможет выносить этого ребенка.
Александра Черно продолжает принимать поздравления, а также думать, как назовет своего сына или дочь, но участники уже волнуются за ее будущее и говорят о том, что просто пока не представляют ее в положении. Не уверены они и в том, что она сможет выносить, а также родить малыша здоровым.
Одно из опасений, из-за которого уже бьют тревогу, чрезмерный лишний вес участницы. Никто не верит в то, что ради будущего ребенка Александра Черно начнет кушать немного меньше. Говорят и о том, что находясь в такой нервной обстановке, речи о здоровом ребенке просто не может быть.
Однако и это не единственная причина, о которой говорят повсеместно. Оказывается, что Александра Черно до сих пор не бросила курить и пока даже не собирается покончить с не очень благоприятной привычкой, хотя и находится уже на седьмой неделе беременности.
Александра Черно продолжает принимать поздравления, а также думать, как назовет своего сына или дочь, но участники уже волнуются за ее будущее и говорят о том, что просто пока не представляют ее в положении. Не уверены они и в том, что она сможет выносить, а также родить малыша здоровым.
Одно из опасений, из-за которого уже бьют тревогу, чрезмерный лишний вес участницы. Никто не верит в то, что ради будущего ребенка Александра Черно начнет кушать немного меньше. Говорят и о том, что находясь в такой нервной обстановке, речи о здоровом ребенке просто не может быть.
Однако и это не единственная причина, о которой говорят повсеместно. Оказывается, что Александра Черно до сих пор не бросила курить и пока даже не собирается покончить с не очень благоприятной привычкой, хотя и находится уже на седьмой неделе беременности.