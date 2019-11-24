Скончался украинский актер Давид Бабаев из сериала «День рождения Буржуя»





Давид Владимирович Бабаев известный советский и украинский актер. В 1999 году был удостоен звания Народного артиста Украины, а в 2013 году стал член-корреспондентом Национальной академии искусств Украины. Знаменитый актер скончался 24 ноября. Об этом в социальных сетях написали его коллеги по Театру русской драмы имени Леси Украинки, где артист служил на протяжении 47 лет. На данный момент о причинах смерти кинодеятеля не сообщается. Также ничего неизвестно о дате и месте прощания с Давидом Бабаевым.На счету усопшего свыше 50 ролей в театре и около 40 работ в кино. Помимо этого он занимался озвучиванием мультипликационных фильмов.