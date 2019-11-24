Следующее поколение Niva перестанут выпускать под брендом Chevrolet





Новая генерация "Нивы" встанет на конвейер другой компании, сообщают представители Chevrolet. По их словам, возможное решение о продаже прав на модель связано с уходом General Motors с российского авторынка. Поэтому альянс Renault-Nissan рассматривает потенциальную покупку доли в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Эксперты заверяют, что фанатам Chevrolet Niva не стоит беспокоиться, поскольку популярность автомобиля обеспечит ему дальнейшее производство. Некоторые специалисты предполагают, что машине могут вернуть легендарное название LADA Niva.Переход "Нивы" во владение французско-японскому конгломерату также говорит о вероятности выпуска Renault Niva или Datsun Niva в ближайшем будущем. Инсайдеры говорят, что эти проекты уже находятся на стадии проработки. Существенные изменения во внешнем виде автомобиля не предвидятся, кроме модернизации фар головного света, радиаторной решетки и заднего бампера. Другой бренд также собирается переоснастить комплектацию кроссовера, заменив 1,7-литровый двигатель на современный 1,8-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 122 л. с. от Lada Vesta или 1,6-литровый мотор мощностью в 112 л. с. от Renault-Nissan.