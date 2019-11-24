АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Следующее поколение Niva перестанут выпускать под брендом Chevrolet

Модель следующего поколения Niva не будет производиться под именем Chevrolet. Все же, его не перестанут выпускать, поскольку сообщается о планах перекупки модели другим брендом.

Новая генерация "Нивы" встанет на конвейер другой компании, сообщают представители Chevrolet. По их словам, возможное решение о продаже прав на модель связано с уходом General Motors с российского авторынка. Поэтому альянс Renault-Nissan рассматривает потенциальную покупку доли в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Эксперты заверяют, что фанатам Chevrolet Niva не стоит беспокоиться, поскольку популярность автомобиля обеспечит ему дальнейшее производство. Некоторые специалисты предполагают, что машине могут вернуть легендарное название LADA Niva.

Переход "Нивы" во владение французско-японскому конгломерату также говорит о вероятности выпуска Renault Niva или Datsun Niva в ближайшем будущем. Инсайдеры говорят, что эти проекты уже находятся на стадии проработки. Существенные изменения во внешнем виде автомобиля не предвидятся, кроме модернизации фар головного света, радиаторной решетки и заднего бампера. Другой бренд также собирается переоснастить комплектацию кроссовера, заменив 1,7-литровый двигатель на современный 1,8-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 122 л. с. от Lada Vesta или 1,6-литровый мотор мощностью в 112 л. с. от Renault-Nissan.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнаженная Волочкова поранилась в ледяной…
В США на автошоу в Лос-Анджелесе показали обновленный Lincoln…
Названы имена самых популярных участников "Дом-2" за всю…
СМИ прогнозируют Джонни Деппу смерть в течение…
В День матери Рита Дакота вместе с мамой отправилась в…
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" появился в порту…
Звезда "Дом-2" Александра Черно может не выносить…
Врачи рассказали о причинах появления головной…
За что звездные девушки "Дом-2" таят обиды на своих…
Скончался украинский актер Давид Бабаев из сериала «День рождения…
В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными…
Следующее поколение Niva перестанут выпускать под брендом…
Путешественники объяснили, как бороться с…
Иосиф Пригожин заснул во время семейного ужина в…
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный хэтчбек Chevrolet…
Врач-ортопед рассказала о способах предотвратить возрастной износ…
Полина Гагарина в образе владычицы тьмы Малефисенты появилась на «Золотом…
Эксперты: Нанесение ядерного удара по России…
Назван рейтинг самых продаваемых люксовых авто в…
Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью от певицы…
Visionox презентовала скручивающийся экран для…
«В каком я была шоке!»: Звезда "Дом-2" Виктория Боня потеряла дорогое…
Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о своей…
Китайский Changan планирует обновление модельного ряда в…
Максим Галкин в День Матери вспомнил об ушедшей в 2004 году из жизни…
Разработан способ приготовления кофе без использования…
Acura Type S Concept дебютировал на автосалоне в…
Лариса Гузеева разозлилась на фанатов после критики ее…
Поклонники Пугачёвой мгновенно раскупают билеты на «Тот самый концерт» в…
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного…
Звезда "Дом-2" Артем Сорока не верит в отношения на…
Смартфоны Xiaomi получили возможность делиться данными с ноутбуком через буфер…
Анастасия Волочкова поделилась подробностями о своем…
Избавление от воды в ушах с помощью встряхивания может привести к повреждению…
Лишившийся шансов восстановить голос Николай Носков возвращается на…
Жители России рассказали об идеальном новогоднем…
Алла Довлатова посетила церемонию «Золотой граммофон» в наряде с глубоким…
Ученые выяснили, может ли полнолуние оказывать влияние на…
Ученые объяснили причину холодного климата на планете Хот из "Звездных…
Наталья Ветлицкая оправдалась за выезд с…
Просмотреть все новости