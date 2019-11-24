Специалисты рассказали о последствиях употребления авокадо





Сейчас авокадо считается очень популярным продуктом, которому причисляют много полезных свойств. В нем есть ненасыщенные жирные кислоты, витамины E, B, K, фолиевая кислота, марганец, железо, фосфор, также считается очень калорийным продуктом – 160-200 ккал на 100 граммов. Авокадо разрешается употреблять при многих диетах из-за его низкого гликемического индекса, который составляет 10 единиц. Раньше косточка была большой, а плод был длинной до 5 сантиметров. В настоящее время плод увеличился размере, а косточка уменьшилась благодаря селекции.Доктора предупреждают, что авокадо приносит пользу не всем, имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалистов, если у человека есть аллергические реакции или проблемы с пищеварительной системой.