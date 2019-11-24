Обнаженная Волочкова поранилась в ледяной купели
Анастасия Волочкова во время очередного купания в ледяной купели поранилась куском льдины. Незначительную травму знаменитая танцовщица показала в режиме Stories в социальной сети Instagram.
Подобным экстремальным видом закаливания Волочкова занимается не первый год, но о травмах они никогда не рассказывала. На днях знаменитость снова решила искупаться в ледяной купели. Подготовкой к процедуре танцовщица занималась самостоятельно. Она изрубила топором ледяное покрытие, удалила крупные куски, но маленькие оставила. После купания Волочкова обнаружила на теле ссадину. Результат своего закаливания звезда продемонстрировала поклонникам в Instagram. Пикантный снимок, ведь купалась танцовщица обнаженной, а уже после натянула нижнее белье и прикрылась полотенцем, не оставил подписчиков знаменитости равнодушными. Большинство поклонниц так и не смогли понять, почему балерина, которая регулярно намекает на присутствие в ее доме любимого мужчины, готовила купель самостоятельно.
К слову, новый кадр также продемонстрировал интернет-пользователям, в какой прекрасной форме находится знаменитость. В последнее время она заметно похудела и постройнела. Некоторые поклонники, озабоченные состоянием здоровья любимой артистки, в первое время даже призывали ее немедленно изменить рацион, однако теперь даже самым ярым скептикам нравятся ее упругие формы.
Подобным экстремальным видом закаливания Волочкова занимается не первый год, но о травмах они никогда не рассказывала. На днях знаменитость снова решила искупаться в ледяной купели. Подготовкой к процедуре танцовщица занималась самостоятельно. Она изрубила топором ледяное покрытие, удалила крупные куски, но маленькие оставила. После купания Волочкова обнаружила на теле ссадину. Результат своего закаливания звезда продемонстрировала поклонникам в Instagram. Пикантный снимок, ведь купалась танцовщица обнаженной, а уже после натянула нижнее белье и прикрылась полотенцем, не оставил подписчиков знаменитости равнодушными. Большинство поклонниц так и не смогли понять, почему балерина, которая регулярно намекает на присутствие в ее доме любимого мужчины, готовила купель самостоятельно.
К слову, новый кадр также продемонстрировал интернет-пользователям, в какой прекрасной форме находится знаменитость. В последнее время она заметно похудела и постройнела. Некоторые поклонники, озабоченные состоянием здоровья любимой артистки, в первое время даже призывали ее немедленно изменить рацион, однако теперь даже самым ярым скептикам нравятся ее упругие формы.