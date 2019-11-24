СМИ прогнозируют Джонни Деппу смерть в течение месяца





Не так давно журналистов привлекали выходки Джонни Деппа. Он пережил развод, судебные процессы, был обвинен в избиении жены, расстался со своей возлюбленной Полиной Глен. Близкие друзья знаменитого актера стали переживать за его будущее, ведь в связи со сложившимися обстоятельствами жизни он сильно пристрастился к спиртным напиткам.Проблема стала очень серьезной, ведь Джонни Депп стал приходить на мероприятия пьяным. Родственники и друзья актера волнуются, так как пагубная привычка отражается на состоянии его здоровья, что может привести к летальному исходу, который может случиться даже к 2020 году.