Влад Соколовский рассказал о дружбе с Ритой Дакотой





Влад Соколовский и Рита Дакота расстались чуть более года назад. Развод оказался болезненным для супругов, тем более, что на тот момент их совместной дочери не было и года. Многочисленные поклонники пары, уверенные в крепости их союза, были разочарованы и огорчены. Спустя время страсти немного улеглись и теперь экс-супруги общаются как друзья. По словам Влада Соколовского, их отношения перешли в другой статус. Трудности закалили и позволили осознать все ошибки прошлого. У певца появилось понимание, что он делает все правильно, а это осознание придает уверенности и сил. Связь с бывшей женой даже стала крепче. Они поддерживают друг друга, дают советы по творчеству и просто правильно взаимодействуют. Общая дочь помогает выстраивать здоровые отношения.По словам Соколовского, он заботливый отец, который с появлением Мии открыл для себя новую грань безусловной любви. Это чувство превосходно заряжает. Плотный рабочий график не позволяет быть постоянно с дочерью, но как только появляется возможность, он сразу к ней летит. Когда находится в Москве, старается всегда находиться рядом.