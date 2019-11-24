На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный хэтчбек Chevrolet Sonic





Chevrolet Sonic изначально задумывался как автомобиль глобального масштаба, однако продажи модели в Европе и России были прекращены. Машина нового поколения для американского рынка была представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка оснащена измененными бамперами и переработанной решеткой радиатора, оптика и крышка капота также оказались новыми. В салоне Chevrolet Sonic появилась цифровая приборная панель и мультимедийная система MyLink. Показанный хэтчбек теперь имеет подогрев рулевого колеса, систему бесключевого доступа и электропривод водительского сиденья.Моторная линейка Chevrolet Sonic состоит из атмосферного 1,8-литрового двигателя и турбомотора на 1,4 литра. Оба агрегата работают в паре с МКПП или шестиступенчатой АКПП.