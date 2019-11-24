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На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный хэтчбек Chevrolet Sonic

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Chevrolet презентовала обновленный хэтчбек Sonic. На российском рынке модель известна под названием Aveo.

Chevrolet Sonic изначально задумывался как автомобиль глобального масштаба, однако продажи модели в Европе и России были прекращены. Машина нового поколения для американского рынка была представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка оснащена измененными бамперами и переработанной решеткой радиатора, оптика и крышка капота также оказались новыми. В салоне Chevrolet Sonic появилась цифровая приборная панель и мультимедийная система MyLink. Показанный хэтчбек теперь имеет подогрев рулевого колеса, систему бесключевого доступа и электропривод водительского сиденья.

Моторная линейка Chevrolet Sonic состоит из атмосферного 1,8-литрового двигателя и турбомотора на 1,4 литра. Оба агрегата работают в паре с МКПП или шестиступенчатой АКПП.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:35

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