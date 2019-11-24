Врач-ортопед рассказала о способах предотвратить возрастной износ суставов





Если комбинировать такую практику с занятиями спортом, есть больше шансов сохранить молодость суставов надолго, но в процессе важно соблюдать правила безопасности и не перенапрягаться. Чтобы проверить состояние суставов, можно предпринять попытку соединить ладони на лопатках. Эксперты советуют практиковать разные виды спорта, чтобы задействовать как можно больше областей тела. Потеря мобильности может свидетельствовать о том, что человек вел малоподвижный образ жизни, что ограничило его диапазон движений. В группе риска находятся граждане, проводящие большую часть времени за компьютером. Как результат, двигательные функции атрофируются, поэтому важно использовать все движения, свойственные суставам.Хотя предотвратить потерю мобильности не представляется возможным, в пенсионном возрасте состояние реально значительно улучшить благодаря регулярным занятиям спортом в умеренном количестве.