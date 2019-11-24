Путешественники объяснили, как бороться с аэрофобией





Боязнь авиаперелетов является одной из самых распространенных типов фобий, побороть которую под силу не каждому. По результатам опроса 25 тысяч путешественников, эксперты пришли к выводу, что наиболее популярным способом успокоения оказалось самовнушение. Оно выражается в повторении про себя фразы "будь, что будет", которая помогает смириться с текущим положением. Кроме прочего, стали известны и другие методики подавления навязчивых страхов. К примеру, 18% опрошенных ищут поддержки у близких или соседей по месту, что дополняет сжатие рук.Известно, что отсутствие паники у других пассажиров тоже помогает от приступов аэрофобии. Другие прибегают к более радикальным решением, принимая успокоительные или алкоголь. Таковыми являются 15% респондентов, которые все же сетуют, что в нетрезвом состоянии иногда пропускали собственный рейс. Каждый десятый успокаивает себя быстрым засыпанием, чтобы по окончанию сна прилететь в нужный пункт. Существуют и более необычные методики, вроде изучения всей информации о самолёте и обслуживающей авиакомпании, а также покупка билетов подальше от окон. Эксперты сообщают, что наиболее эффективно избавляться от боязни можно при помощи медитации и прослушивании спокойной музыки.