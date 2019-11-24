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Полина Гагарина в образе владычицы тьмы Малефисенты появилась на «Золотом граммофоне»

В минувшую субботу в Кремлевском дворце в Москве отгремела главная премия страны. Полина Гагарина в образе владычицы тьмы Малефисенты, роль которой в одноименном фэнтезийном боевике сыграла знаменитая Анджелина Джоли, наповал сразила «Золотой граммофон».
Полина Гагарина в образе владычицы тьмы Малефисенты появилась на «Золотом граммофоне»

Для выхода в свет знаменитость выбрала маленькое черное платье оригинального дизайна. За счет украшения из перьев, по словам эксперта моды Ксении Князевой, давшей комментарий для издания «КП», наряд стал более эффектным и фактурным. Оформление будто выполнено из оперения черного ворона, а для полного сходства с Малефистой, не хватает только ее красных губ да фирменных рожек.

Эксперт отметила, что Полина Гагарина не ошиблась с длиной, поскольку является обладательницей идеальной фигуры и может себе позволить даже настолько дерзкое мини. Поскольку певица не стала дополнять наряд бижутерией, образ получился в целом очень гармоничным и благородным.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:19

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