«В каком я была шоке!»: Звезда "Дом-2" Виктория Боня потеряла дорогое украшение





Стоит отметить, что о том, как была утеряна сережка, Виктория Боня рассказала совсем недавно. Она отметила, что заказала серьги, а получив их, надела на себя. Во время беседы в ресторане со своей близкой подругой Боня сняла одно украшение в одном из московских ресторанов, но забыла об этом.Виктория Боня обнаружила, что забыла в заведении свои наушники, но в итоге ей вернули вместе с гарнитурой и одну из ее сережек. телезвезда отметила, что если "украшение возвращается к тебе, то точно является твоим".Стоит отметить, что совсем недавно Виктория Боня похвасталась еще одной своей покупкой и показала свою шикарную кваритру в Лондоне. Она живет в двухэтажных апартаментах, где кухня совмещена с гостиной.