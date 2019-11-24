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Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью от певицы Пелагеи

Российский хоккеист Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью от певицы Пелагеи. Новый снимок спортсмен опубликовал на своей странице в сети Instagram.
Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью от певицы Пелагеи

Вскоре дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнится три года, а накануне спортсмен показал публике совместное фото с ребенком. Как известно, в начале отношений пара не стремилась делиться с общественностью фактами из личной жизни, но с недавних пор звезды стали чаще сообщать подробности. Например, они публикуют семейные кадры, а на последнем из них спортсмен позирует вместе с дочерью, которая крепко обнимает отца. Лицо Таисии поклонникам удалось увидеть лишь весной этого года.

Фолловеры предполагают, что решение жить закрыто от публики было обусловлено скандалом вокруг развода Телегина, в связи с чем пара хотела избавиться от назойливого внимания. Как известно, Пелагея родила дочь спустя несколько месяцев после свадьбы с хоккеистом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:55

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