Назван рейтинг самых продаваемых люксовых авто в России





В прошлом году в РФ продали 777 единиц люксовых транспортных средств. Самой реализуемой в текущем году стала версия Mercedes-Benz класса S. Официальными дилерами немецкой марки было реализовано 175 экземпляров версии. Данный показатель на 9,3% меньше прошлогодних результатов. Вторую позицию занял BMW седьмой серии. Данных авто было продано в количестве 99 единиц. Динамика продаж этой модели снизилась на 22%. Третья позиция досталась Audi A5. В октябре было реализовано 97 таких моделей. Увеличение реализаций в данном случае составило 10%.На четвёртой позиции оказалась версия 6-Series GT от бренда BMW. Версию реализовали в количестве 85 экземпляров. Продажи модели снизились на 5,6%. Пятое место досталось Mercedes AMG GT. В прошлом году в России была продана только одна такая модель. В октябре текущего года дилеры смогли реализовать 53 экземпляра таких машин. За первые десять месяцев 2019 года на территории РФ реализовали 7 429 люксовых автомобиля. Это на 2,4% превышает показатели прошлого года.