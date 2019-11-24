АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Visionox презентовала скручивающийся экран для смартфонов

Visionox презентовала линейку новейших разработок в области дисплеев. Среди них оказался и скручивающийся экран для смартфонов.

Китайский производитель Visionox быстрыми темпами становится одним из крупнейших представителей на рынке экранов для смартфонов. Во время "Первой Всемирной конференции по индустрии дисплеев" бренд продемонстрировал два новых интересных продукта - смартфон-раскладушку и складную OLED-панель, намекающую на еще более интересные дизайны в ближайшие один или два года. Производитель продемонстрировал красивый раскладной экран, который можно спрятать в трубке, когда владелец его не использует.

Прототип смартфона, который можно оценить в Сети, очень похож на новый Motorola Razr 2019, но дизайн выглядит более отточенным, а диаметр достигает 6,47 дюйма. Из-за критики заметного шва компания обещает, что он станет почти незаметным, когда пробная технология усовершенствуется до конечного продукта. Что касается скручивающегося AMOLED, Visionox продемонстрировал гибкую панель, которую можно свернуть в 7 мм-трубку и спрятать внутри корпуса телефона. Кроме того, товар оснащен встроенной технологией In-Cell, которая позволяет уменьшить габариты и вес гаджета. Тем не менее, этот конкретный прототип все еще далек от реализации, поэтому компания продемонстрировала только сам дисплей, не встроив его в собственные линейки.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Нанесение ядерного удара по России…
Назван рейтинг самых продаваемых люксовых авто в…
Иван Телегин показал трогательное фото с дочерью от певицы…
Visionox презентовала скручивающийся экран для…
«В каком я была шоке!»: Звезда "Дом-2" Виктория Боня потеряла дорогое…
Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о своей…
Китайский Changan планирует обновление модельного ряда в…
Максим Галкин в День Матери вспомнил об ушедшей в 2004 году из жизни…
Разработан способ приготовления кофе без использования…
Acura Type S Concept дебютировал на автосалоне в…
Лариса Гузеева разозлилась на фанатов после критики ее…
Поклонники Пугачёвой мгновенно раскупают билеты на «Тот самый концерт» в…
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного…
Звезда "Дом-2" Артем Сорока не верит в отношения на…
Смартфоны Xiaomi получили возможность делиться данными с ноутбуком через буфер…
Анастасия Волочкова поделилась подробностями о своем…
Избавление от воды в ушах с помощью встряхивания может привести к повреждению…
Лишившийся шансов восстановить голос Николай Носков возвращается на…
Жители России рассказали об идеальном новогоднем…
Алла Довлатова посетила церемонию «Золотой граммофон» в наряде с глубоким…
Ученые выяснили, может ли полнолуние оказывать влияние на…
Ученые объяснили причину холодного климата на планете Хот из "Звездных…
Наталья Ветлицкая оправдалась за выезд с…
Руководство АвтоВАЗа назвало задачи до конца 2019 и определило цели на 2020…
Диетолог назвала лучший вариант…
Яна Рудковская устроила скандал в Михайловском театре, не попав в партер к Евгению…
Особенностью гибкого Motorola razr 2 станет система бокового управления…
Употребление фаст-фуда оказалось губительным для…
Названы 5 смартфонов с лучшей камерой 2019…
Сын Вадима Казаченко может остаться без фамилии звездного…
Топ-3 лучших дизельных внедорожников с пробегом назвали…
Журналисты назвали Топ-5 самых значимых презентаций автошоу в…
Анита Цой и её супруг застряли в лифте во время…
Эксперты рассказали, как правильно пользоваться кредитной…
Лайма Вайкуле разочарована слабыми аплодисментами на “Золотом…
Redmi K30 будут продавать с процессорами MediaTek и…
Топ-12 самых загрязненных пестицидами продуктов назвали…
Юлия Савичева поделилась архивной фотографией молодой…
Журналисты рассекретили автопарк знаменитого российского футболиста Артема…
Диетолог назвал груши самым полезным фруктом для здоровья…
Просмотреть все новости