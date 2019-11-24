Visionox презентовала скручивающийся экран для смартфонов
Visionox презентовала линейку новейших разработок в области дисплеев. Среди них оказался и скручивающийся экран для смартфонов.
Китайский производитель Visionox быстрыми темпами становится одним из крупнейших представителей на рынке экранов для смартфонов. Во время "Первой Всемирной конференции по индустрии дисплеев" бренд продемонстрировал два новых интересных продукта - смартфон-раскладушку и складную OLED-панель, намекающую на еще более интересные дизайны в ближайшие один или два года. Производитель продемонстрировал красивый раскладной экран, который можно спрятать в трубке, когда владелец его не использует.
Прототип смартфона, который можно оценить в Сети, очень похож на новый Motorola Razr 2019, но дизайн выглядит более отточенным, а диаметр достигает 6,47 дюйма. Из-за критики заметного шва компания обещает, что он станет почти незаметным, когда пробная технология усовершенствуется до конечного продукта. Что касается скручивающегося AMOLED, Visionox продемонстрировал гибкую панель, которую можно свернуть в 7 мм-трубку и спрятать внутри корпуса телефона. Кроме того, товар оснащен встроенной технологией In-Cell, которая позволяет уменьшить габариты и вес гаджета. Тем не менее, этот конкретный прототип все еще далек от реализации, поэтому компания продемонстрировала только сам дисплей, не встроив его в собственные линейки.
Китайский производитель Visionox быстрыми темпами становится одним из крупнейших представителей на рынке экранов для смартфонов. Во время "Первой Всемирной конференции по индустрии дисплеев" бренд продемонстрировал два новых интересных продукта - смартфон-раскладушку и складную OLED-панель, намекающую на еще более интересные дизайны в ближайшие один или два года. Производитель продемонстрировал красивый раскладной экран, который можно спрятать в трубке, когда владелец его не использует.
Прототип смартфона, который можно оценить в Сети, очень похож на новый Motorola Razr 2019, но дизайн выглядит более отточенным, а диаметр достигает 6,47 дюйма. Из-за критики заметного шва компания обещает, что он станет почти незаметным, когда пробная технология усовершенствуется до конечного продукта. Что касается скручивающегося AMOLED, Visionox продемонстрировал гибкую панель, которую можно свернуть в 7 мм-трубку и спрятать внутри корпуса телефона. Кроме того, товар оснащен встроенной технологией In-Cell, которая позволяет уменьшить габариты и вес гаджета. Тем не менее, этот конкретный прототип все еще далек от реализации, поэтому компания продемонстрировала только сам дисплей, не встроив его в собственные линейки.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:47