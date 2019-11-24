Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о своей диете





Выяснилось, что ради собственного здоровья и поддержания хорошей физической формы Сергей Шнуров отказался от вредной пищи и пива. День начала диеты он назвал худшим, но отметил, что рано или поздно он приходит ко всем. Подписчики поняли, что доктор обнаружил повышенное количество холестерина в крови артиста, поэтому прописал диету. На опубликованном снимке Шнуров запечатлен на летней площадке ресторана с бокалом в руке. В стихотворении он попросил его не “трогать”, намекнув на плохое настроение.В комментариях поклонники утешили кумира, отметив, что он прекрасно выглядит. Также некоторые согласились с необходимостью правильно питаться, чтобы сохранить здоровье.