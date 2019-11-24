Китайский Changan планирует обновление модельного ряда в России





В распоряжении профильной прессы оказался слайд с официального, но закрытого мероприятия, где Changan заявил о планах на ближайшие несколько лет. Оказывается, модель CS75 FL в 2019 году в России не появится. Как выяснилось, ее просто не успевают должным образом сертифицировать. Поэтому автомобиль прибудет на рынок РФ лишь в 2020 году. Поставки CS55 тоже несколько смещаются. Изначально модель планировали привезти в ноябре, но по слухам, она прибудет лишь в декабре.Также ожидается появление седана Alsvin. Что касается CS75 Plus, то эта модель попытается покорить российского покупателя только через 3 года. Автомобиль CS85 не приедет вообще, зато появится семиместный CS95. Две модели - CS35 и CS75, жизненный цикл которых подходит к завершению, вероятнее всего снимут с продаж.