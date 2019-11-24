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Китайский Changan планирует обновление модельного ряда в России

Китайский автомобилестроитель Changan Automobile Group, также известный на глобальном рынке как CHANA, планирует обновление модельного ряда в России. Такая информация появилась на страницах региональных СМИ.

В распоряжении профильной прессы оказался слайд с официального, но закрытого мероприятия, где Changan заявил о планах на ближайшие несколько лет. Оказывается, модель CS75 FL в 2019 году в России не появится. Как выяснилось, ее просто не успевают должным образом сертифицировать. Поэтому автомобиль прибудет на рынок РФ лишь в 2020 году. Поставки CS55 тоже несколько смещаются. Изначально модель планировали привезти в ноябре, но по слухам, она прибудет лишь в декабре.

Также ожидается появление седана Alsvin. Что касается CS75 Plus, то эта модель попытается покорить российского покупателя только через 3 года. Автомобиль CS85 не приедет вообще, зато появится семиместный CS95. Две модели - CS35 и CS75, жизненный цикл которых подходит к завершению, вероятнее всего снимут с продаж.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:32

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