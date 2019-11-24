В честь Дня Матери названы российские знаменитости, являющиеся многодетными родительницами

Полина Невзорова

Екатерина Климова

Наталья Водянова

Мария Порошина

Екатерина Копанова

Мария Шукшина

Юлия Барановская

Анна Седокова

Оксана Самойлова

Валерия





Дочь известного журналиста Александра Невзорова родилась в многодетной семье и сама родила пятерых наследников. Артистка с 2008 года состоит в браке с коллегой Сергеем Горобченко, отношения с которым существенно укрепились после появления детей. Однако она не поддерживает отношения с отцом, который развелся с ее матерью, когда ей было всего 9 лет.Отечественная актриса воспитывает двух сыновей и две дочери от браков с разными мужчинами. Ее первым супругом стал ювелир Илья Хорошилов, с которым она рассталась спустя два года после свадьбы. От коллеги Игоря Петренко она родила двух сыновей, а в браке с Гелой Месхи появилась дочь Белла. Артистка сейчас находится в разводе, но позиционирует себя в первую очередь как многодетная мать, а карьера для нее на втором месте.Всемирно известная модель Наталья Водянова родила четверых детей, но не собирается останавливаться на достигнутом. Артистка призналась, что после рождения младшего сына она сможет вынести только одну беременность, а раньше ей не приходили подобные мысли. Известно, что сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева родились в браке Водяновой с британским аристократом Джастином Портманом. Отцом младшего сына Максима является миллиардер Антуан Арно.Актриса родила четвертую дочь Глафиру в феврале 2016 года от мужа Ильи Древнова, который является отцом Серафимы и Аграфены. Звезда растит дочь Полину от первого супруга Гоши Куценко. также в феврале текущего года на свет появился сын актрисы Андрей, имя отца которого звезда пока держит в тайне. Мария Порошина отмечала в одном из интервью, что ее дети окружены любовью, заботой и нежностью. Звезда также задумалась о будущем дочерей, отметив, что мечтает о хорошей судьбе, чтобы их окружали добрые люди и они научились противостоять трудностям.Актриса смогла совместить блестящую карьеру с материнством, а на данный момент она наиболее известна по ролям в фильмах “Гадкий утенок”, “Пусть говорят” и “Ныряльщица за жемчугом”. Во время съемок кинокартины “Мины в фарватере” артистка познакомилась с будущим мужем Павлом Палкиным, в браке с которым родились четверо детей. В феврале 2019 года семья пополнилась дочерью, и теперь влюбленные воспитывают три дочери и сына.Актриса Мария Шукшина впервые родила ребенка в браке с Артемом Трегубенко, вместе с которым прожила недолгий период времени. Сейчас старшей дочери звезды 30 лет и она руководит фондом, который популяризирует творчество писателя Василия Шукшина. В браке актрисы с бизнесменом Алексеем Касаткиным родился Макар Касаткин. Младшим детям артистки по 13 лет, а родились они от предпринимателя Бориса Вишнякова. Имеются сведения, что бизнесмен взял на себя уход за детьми до их четырехлетия, пока звездная супруга строила карьеру.Телеведущая познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным в 2003 году, а за 9 лет отношений у пары родились три ребенка: Артем, Яна и Арсений. Сейчас бывшие возлюбленные почти не поддерживают связь, а Барановская воспитывает детей в одиночку, несмотря на то, что построила успешную карьеру. Звезда часто рассказывает о детях в своем микроблоге, где получает большой отклик от поклонников.Старшей дочери певицы Алине Белькевич от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, вскоре исполнится 15 лет. В браке с бизнесменом Максимом Чернявским Анна Седокова родила дочь Монику, а в 2017 году у нее появился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. Поклонники считают артистку прекрасной матерью с привлекательной фигурой, о чем сообщают в ее микроблоге.Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова родила рэперу Джигану троих дочерей. Недавно стало известно о четвертой беременности артистки, которая оказалась незапланированной. Звезда призналась, что хотела еще одного ребенка, но он был зачат гораздо раньше благоприятного времени. Многодетная мать сохранила привлекательную фигуру, которую показывает даже на поздних сроках беременности.У известной певицы есть три ребенка — Анна, Артемий и Арсений, которые родились в браке с продюсером Александром Шульгиным. В 2004 году Валерия вышла замуж за Иосифа Пригожина, у которого есть две дочери и сын.Продюсер не делает разницы между родными детьми и наследниками своей супруги. Несмотря на беременности Валерия смогла сохранить привлекательную фигуру, а также развить карьеру.