Разработан способ приготовления кофе без использования зерен





Компания Atomo из США разработала первую в мире молекулярную чашку кофе, приготовленную без зерен. Первый продукт бренда выглядит и пахнет так же, как обычный напиток, за исключением того, что он на вкус более сладкий и менее горький. Даже при том, что он не сделан из натуральных прекурсоров, отвар все еще содержит кофеин. Хотя точный рецепт пока что хранится в тайне, некоторые продукты, которые могут быть в нем, включают семена арбуза и шелуху подсолнечника.Основатели Atomo говорят, что люди нуждаются в более устойчивых решениях, чтобы помочь удовлетворить повседневную привычку из-за растущих последствий изменения климата. Этот неприятный феномен усиливается из-за повышения спроса на кофе, который способствует увеличению масштабов посевов. Те, в свою очередь, разрушают устоявшиеся экосистемы. Холодный напиток, который должен поступить в продажу в 2020 году, берет начало на платформе Kickstarter. В описании к сбору средств разработчики рассказали, что спонсоры помогли достичь нужной отметки в 25 тысяч долларов и поэтому будут первыми испытателями экологичного кофе.