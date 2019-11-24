Acura Type S Concept дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировала модель японского автомобильного бренда Acura - Type S Concept. Свою новинку производитель позиционировал как предшественника седана TLX второго поколения с «заряженной» вариацией Type S.
Автошоу 2019 LA Auto Show радует гостей невероятным многообразием концептов. В нынешнем году на событии дебютировали не менее 50 новых моделей, в том числе и Acura Type S Concept. В последний раз автомобиль с подобным обозначением выходил более 10 лет тому назад и это был Acura TL Type S выпуска 2007-2008 годов. Модель была укомплектована силовым агрегатом V6 объемом 3,5 литра мощностью в 290 лошадиных сил. Двигатель взаимодействовал с 6-диапазонной МКПП. Что касается дебютировавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе концепта, то его технические характеристики держатся пока в секрете. Известно, что разработали его специалисты калифорнийского Acura Design Studio под руководством Дэйва Марека и Бена Дэвидсона.
Главное предназначение новинки - продемонстрировать намерение бренда вернуться к более производительным моделям. Останавливаться на Acura Type S Concept японский автомобилестроитель не намерен. Уже в ближайшее время он готовит еще две новинки версии Type S, одна из которых, по слухам это будет седан TLX, дебютирует уже в 2020 году.
Автошоу 2019 LA Auto Show радует гостей невероятным многообразием концептов. В нынешнем году на событии дебютировали не менее 50 новых моделей, в том числе и Acura Type S Concept. В последний раз автомобиль с подобным обозначением выходил более 10 лет тому назад и это был Acura TL Type S выпуска 2007-2008 годов. Модель была укомплектована силовым агрегатом V6 объемом 3,5 литра мощностью в 290 лошадиных сил. Двигатель взаимодействовал с 6-диапазонной МКПП. Что касается дебютировавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе концепта, то его технические характеристики держатся пока в секрете. Известно, что разработали его специалисты калифорнийского Acura Design Studio под руководством Дэйва Марека и Бена Дэвидсона.
Главное предназначение новинки - продемонстрировать намерение бренда вернуться к более производительным моделям. Останавливаться на Acura Type S Concept японский автомобилестроитель не намерен. Уже в ближайшее время он готовит еще две новинки версии Type S, одна из которых, по слухам это будет седан TLX, дебютирует уже в 2020 году.
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:10