Максим Галкин в День Матери вспомнил об ушедшей в 2004 году из жизни матери

Известный пародист Максим Галкин вырос в семье интеллигентов, мама которого была кандидатом физико-математических наук. Натальи Галкиной не стало в 2004 году, с чем комик не мог эмоционально справиться долгое время. Каждый День Матери становится напоминанием звезде об ушедших, что сподвигло его опубликовать фотографии молодой мамы. Комментаторы в соцсети Instagram отмечали их невероятное сходство во внешнем виде и выразили свое сочувствие.Пост комедианта был подписан словами о важности памяти о Дне Матери, даже если родителя уже нет в живых. Галкин добавил, что мамы на всю жизнь остаются со своими детьми "и на Земле, и на Небе", поэтому Наталья Григорьевна "навсегда останется в его сердце". Кроме прочего, последняя была давней подругой нынешней супруги Галкина Аллы Пугачевой. Когда семья комедианта проживала в ГДР из-за военных обязательств отца Примадонна часто приходила в гости к покойной.