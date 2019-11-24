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Максим Галкин в День Матери вспомнил об ушедшей в 2004 году из жизни матери

К Дню Матери многие звезды российского шоу-биза публично поздравляют своих мам. Среди них оказался и Максим Галкин, который опубликовал фотографии родителя, вспомнив, что ее с 2004 года она ушла из жизни.

Известный пародист Максим Галкин вырос в семье интеллигентов, мама которого была кандидатом физико-математических наук. Натальи Галкиной не стало в 2004 году, с чем комик не мог эмоционально справиться долгое время. Каждый День Матери становится напоминанием звезде об ушедших, что сподвигло его опубликовать фотографии молодой мамы. Комментаторы в соцсети Instagram отмечали их невероятное сходство во внешнем виде и выразили свое сочувствие.

Пост комедианта был подписан словами о важности памяти о Дне Матери, даже если родителя уже нет в живых. Галкин добавил, что мамы на всю жизнь остаются со своими детьми "и на Земле, и на Небе", поэтому Наталья Григорьевна "навсегда останется в его сердце". Кроме прочего, последняя была давней подругой нынешней супруги Галкина Аллы Пугачевой. Когда семья комедианта проживала в ГДР из-за военных обязательств отца Примадонна часто приходила в гости к покойной.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:25

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