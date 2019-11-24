Поклонники Пугачёвой мгновенно раскупают билеты на «Тот самый концерт» в кино





Весной 2019 года Алле Борисовне Пугачёвой исполнилось 70 лет. Важную дату певица отметила большим юбилейным концертом в Кремле. Попасть на грандиозное шоу смогли далеко не все поклонники легендарной певицы, поэтому организаторы предприняли очень интересный маневр. «Тот самый концерт» они решили показать в кино. Речь идет о фильм-версии большого юбилейного мероприятия, показ которой стартовал менее месяца назад.Решение о демонстрации концерта в кино оказалось очень правильным. Почитатели таланта Аллы Борисовны мгновенно раскупают билеты на фильм, наслаждаясь творчеством любимой артистки, которая более 10 лет не выходила на сцену, всецело посвятив себя любимой семье. Сама Примадонна рада успеху киноверсии под названием «Тот самый концерт».