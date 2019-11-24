Лариса Гузеева разозлилась на фанатов после критики ее внешности

Лариса Гузеева снимала новое видеообращение к подписчикам, сидя в гримерке. Артистка назвала себя “бабой в халате”, отметив, что ее утомили фолловеры, критикующие ее внешний вид. Звезда считает, что у ее стилиста “золотые руки” и она всегда довольна прическами, которые он ей делает. Актриса пожаловалась, что многим подписчикам не нравится, как лежат ее волосы в кадре, но вместо ответных оскорблений она пожелала всем хорошего дня.Недавно звезда побывала в клинике, специализирующейся на быстром и здоровом похудении. Она порекомендовала фолловерам не голодать, а питаться правильно, что поможет сбросить вес. Однако большинство фанатов раскритиковали внешность Гузеевой.