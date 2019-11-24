Анастасия Волочкова поделилась подробностями о своем материнстве

Анастасия Волочкова еще в 2005 году родила дочь Ариадну от бывшего мужа и бизнесмена Игоря Вдовина. Её воспитанием занимается исключительно балерина, признавшись, что отец посещает ребенка лишь раз в полгода. Поэтому празднование Дня Матери является особенным в жизни экс-примы-балерины Большого театра. Недавно знаменитость опубликовала откровенные мысли по поводу собственного материнства. Она рассказала подписчикам в соцсети Instagram, что является "очень счастливой мамой".Кроме прочего, она пожелала другим матерям счастья, благополучия и терпения по отношению к детям. Танцовщица говорит, что самым главным фактором в общении с дочерьми и сыновьями яляется мудрость и любовь. Напоминаем, что пару дней назад состоялась премьера спектакля Волочковой под названием "Балерина в зазеркалье цирка". Мероприятие решили оформить в столичном концертном зале Вегас Сити Холл, которое посетили сотни зрителей. Сама балерина также приняла участие в постановке наряду с 30 ученицами Международной академии театра и кино.