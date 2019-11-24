Лишившийся шансов восстановить голос Николай Носков возвращается на сцену

Около двух лет назад концерты Николая Носкова оказались на грани срыва по вине недобросовестных организаторов. Артист перенес сильнейший стресс, вследствие которого у него оторвался тромб, спровоцировавший инсульт. Медики сразу заявили, что гарантии на восстановление речи у звездного исполнителя почти нет, и если что и можно сделать, то в основном это будет зависеть не столько от качества лечения, сколько от самого певца. Почти год Николай Носков провел в медицинском учреждении, после выписки из клиники он до сих пор проходит курсы реабилитации. Каждые три месяца артисту нужно делать капельницы и массаж, а также заниматься лечебной физкультурой. В плане финансов заболевшему Носкову очень помогал друг-композитор Владимир Кубышко, также помощь оказало Российское авторское сообщество. Что касается моральной поддержки, то здесь главную роль играет семья и особенно жена. Читать после инсульта приходилось учиться заново, здесь поддержали маленькие внучки 4 и 2 лет. По словам артиста, в своих близких людях он не сомневался никогда.Музыкальная память стала возвращаться к Николаю Носкову после того, как он включил компьютер и услышал музыку. Затем вспомнил песни, которые писал до болезни, и тогда понял, что начался долгожданный процесс восстановления. Перед концертом «Живой», который пройдет 9 декабря в CROCUS CITY HALL, артист очень волнуется. Переживает и о здоровье, и о том, как споет. В этом плане очень помогает команда профессионалов, с которой работает. Медики тоже обеспокоены возвращением артиста на сцену, но теперь настроены более оптимистично. Сам Николай Носков уверен, что многое зависит именно от него самого.