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Лишившийся шансов восстановить голос Николай Носков возвращается на сцену

Николай Носков, которого после тяжелого инсульта медики лишили шансов восстановить голос, возвращается на сцену. Несмотря на все заявления скептиков, артист выступит со своей новой программой «Живой».

Около двух лет назад концерты Николая Носкова оказались на грани срыва по вине недобросовестных организаторов. Артист перенес сильнейший стресс, вследствие которого у него оторвался тромб, спровоцировавший инсульт. Медики сразу заявили, что гарантии на восстановление речи у звездного исполнителя почти нет, и если что и можно сделать, то в основном это будет зависеть не столько от качества лечения, сколько от самого певца. Почти год Николай Носков провел в медицинском учреждении, после выписки из клиники он до сих пор проходит курсы реабилитации. Каждые три месяца артисту нужно делать капельницы и массаж, а также заниматься лечебной физкультурой. В плане финансов заболевшему Носкову очень помогал друг-композитор Владимир Кубышко, также помощь оказало Российское авторское сообщество. Что касается моральной поддержки, то здесь главную роль играет семья и особенно жена. Читать после инсульта приходилось учиться заново, здесь поддержали маленькие внучки 4 и 2 лет. По словам артиста, в своих близких людях он не сомневался никогда.

Музыкальная память стала возвращаться к Николаю Носкову после того, как он включил компьютер и услышал музыку. Затем вспомнил песни, которые писал до болезни, и тогда понял, что начался долгожданный процесс восстановления. Перед концертом «Живой», который пройдет 9 декабря в CROCUS CITY HALL, артист очень волнуется. Переживает и о здоровье, и о том, как споет. В этом плане очень помогает команда профессионалов, с которой работает. Медики тоже обеспокоены возвращением артиста на сцену, но теперь настроены более оптимистично. Сам Николай Носков уверен, что многое зависит именно от него самого.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:00

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