Наталья Ветлицкая оправдалась за выезд с России





Недавно стала известной дата первого за последние годы концерта Натальи Ветлицкой. Звезда собирается вернуться на сцену 10 октября 2020 года в БКЗ «Октябрьский». Такое решение было принято в связи с выходом нового сборника песен «20X2020», в который вошли такие хиты, как «Посмотри в глаза», «Магадан», «Изучай меня». Однако, не все представители российской эстрады были рады её возвращению на родину. Известно, что последние 15 лет певица прожила в Испании, а в РФ якобы «приезжает на заработки».Все же, по словам исполнительницы, ей нравится находиться дома и среди давних друзей. Об этом она сообщила во время ток-шоу «Привет, Андрей!» В ходе беседы с ведущим программы выяснилось, что Ветлицкая уехала из России из-за медицинских показаний её ребенка. Другой климат мог бы помочь в восстановлении здоровья. Также она мотивирует «побег» желанием «пожить своей жизнью, побыть в тишине, остаться наедине с собой и своей дочерью». Кроме прочего, выступление в Москве наметили на 29 октября 2020 года, которое состоится в Crocus City Hall.