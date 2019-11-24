Ученые объяснили причину холодного климата на планете Хот из "Звездных войн"
Зрители задались вопросом реалистичности сцен из франшизы “Звездные войны”, в связи с чем ученые объяснили холодный климат на планете Хот. Ученые провели параллели между вымышленным миром и Землей.
Ученые пришли к выводу, что большие существа вполне могли ходить по льду на замерзшей планете Хот с учетом того, что она обладает силой тяжести, аналогичной земной. Согласно сюжету “Звездных войн”, на этой планете находится убежище повстанцев. Ученые пришли к выводу, что на этой планете наблюдается климат, схожий с арктическим, где даже большие животные могут перемещаться по достаточно толстому льду. Был сделан вывод, что главную роль играет не сам лед, а его толщина.
Эксперты предположили, что климат на планете Хот намного суровее, чем в Арктике. Однако вопрос о том, как там смогли дышать люди, легкие которых не выдерживают большого холода, остается открытым.
Ученые пришли к выводу, что большие существа вполне могли ходить по льду на замерзшей планете Хот с учетом того, что она обладает силой тяжести, аналогичной земной. Согласно сюжету “Звездных войн”, на этой планете находится убежище повстанцев. Ученые пришли к выводу, что на этой планете наблюдается климат, схожий с арктическим, где даже большие животные могут перемещаться по достаточно толстому льду. Был сделан вывод, что главную роль играет не сам лед, а его толщина.
Эксперты предположили, что климат на планете Хот намного суровее, чем в Арктике. Однако вопрос о том, как там смогли дышать люди, легкие которых не выдерживают большого холода, остается открытым.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:24