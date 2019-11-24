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Руководство АвтоВАЗа назвало задачи до конца 2019 и определило цели на 2020 год

Руководство АвтоВАЗа подвело итоги 10 месяцев работы, актуализировало задачи до конца 2019 и определило цели на 2020 год. Некоторые подробности о деятельности производителя появились на встрече Топ-500 от главы компании Ива Каракатзаниса.

Президент АвтоВАЗа отметил достижения российского автомобилестроителя, в том числе расширение модельной линейки LADA и выход на рынок 5 новых комплектаций: Vesta AT и Vesta Sport, а также Granta Cross и Granta Drive Active, XRAY Cross AT. Помимо этого была отмечена продолжающаяся работа над обновленной версией LADA 4x4. Каракатзанис назвал долю компании на отечественном рынке легковых авто высокой, но пожаловался на уменьшение его объемов и посетовал на нестабильность макроэкономических показателей, а также других условий и факторов. В целом президент назвал деятельность компании достойной, но признал, что при более детальном рассмотрении у каждого плюса найдется свой минус. Руководитель отметил улучшение качества выпускаемого автотранспорта и успехи в развитии системы APW. При этом АвтоВАЗ признал существование недостатков и поставил цель, устранить их до конца года.

Что касается планов на 2020 год, то здесь Каракатзанис сделал акцент на необходимость концентрации внимания на оптимизации издержек, повышении заинтересованности сотрудников коллектива, качестве транспорта и удовлетворенности покупателей. Отдельно глава предприятия отметил реализацию новых проектов, учет затрат и соответствие срокам.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:09

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