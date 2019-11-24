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Ученые выяснили, может ли полнолуние оказывать влияние на людей

Давно известно, что фазы Луны являются важной частью жизни некоторых животных. Теперь же, ученые выяснили, может ли полнолуние оказывать влияние на людей.

Влияние Луны на здоровье и поведение человека многие годы занимало умы большого количества психологов и физиологов. Ученые изучали показатели рождаемости, посещение отделений неотложной помощи, а также случаи сердечно-сосудистых заболеваний в разные фазы. Другие рассматривали эпизоды психических заболеваний, агрессии или преступлений. Некоторые даже задавались вопросом, может ли Луна влиять на колебания фондового рынка. Большая часть доказательств неубедительна или противоречит другим данным. Одна вещь названа совпадением: средняя продолжительность менструального цикла женщины (28 дней) почти соответствует 29,5-дневному лунному циклу.

Важно понимать, что корреляция не доказывает причинно-следственную связь. Вот почему существуют взаимоисключающие факты о развитии бессонницы во время полнолуния и другие доказательные базы, которые говорят об обратном. На самом деле многие исследования опираются на данные, которые не изучали лунные эффекты непосредственно. Современная наука нуждается в экспериментах с четкими гипотезами, которые изучают воздействие спутника Земли на поведение или функции тела. До получения четких результатов трудно сказать, может ли Луна оказывать какой-либо эффект на человечество.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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