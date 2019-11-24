Яна Рудковская устроила скандал в Михайловском театре, не попав в партер к Евгению Плющенко

Привыкшая к светским мероприятиям отечественная звезда Яна Рудковская ожидает особого к ней отношения, но иногда терпит неуважительное отношение организаторов. Например, на гала-шоу в стенах Михайловского театра, состоявшемся в августе этого года, продюсер устроила скандал из-за того, что ее не посадили в партер к супругу. Дело в том, что Евгений Плющенко был приглашен для вручения награды фигуристке Катарине Витт, поэтому ему было необходимо место поближе к сцене, а его жену отправили на верхний ярус. Рудковская пожаловалась на несерьезный подход к организации мероприятия, а вскоре добилась того, что ее перевели в царскую ложу.Изнанку своей жизни Яна Рудковская показывает в рамках реалити “ЯнаСупер”, продюсирует которое Ксения Собчак.