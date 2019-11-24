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Диетолог назвала лучший вариант завтрака

Диетолог из Австралии Сьюзи Баррел назвала лучший вариант для утреннего приема пищи. В отличие от хлопьев на завтрак, яйца на тосте обеспечат долгосрочное ощущение сытости и предотвратят возможные переедания на протяжении дня.
Диетолог назвала лучший вариант завтрака

Специалист отмечает, что людям, которые хотят похудеть, нельзя употреблять на завтрак турецкий хлеб, один ломтик которого содержит от 60 до 80 г углеводов, что соответствует 3 или 4 аналогичным порциям обычного хлеба. Также диетолог не рекомендует употреблять сладкие хлопья, особенно это касается детей. Данный продукт содержит недостаточное количество клетчатки, не способен обеспечить ощущение сытости на продолжительное время и, кроме того, содействует выработке привычки есть сладкое по утрам. Однако в случае невозможности отказа от хлопьев предпочтительней выбирать качественные виды и без содержания сахара, а блюдо дополнять йогуртом, мёдом или ягодами.

Насытить организм и дать нужный заряд энергии может завтрак из яиц с овощами и беконом. Однако при данном выборе для утреннего приёма пищи, необходимо обращать внимание на количество содержащегося в нём жира. Лучшим же вариантом для завтрака Сьюзи Баррел назвала яйца на тосте. Как показывают результаты последних исследований, такая пища насыщает организм в достаточной степени и снижает вероятность перееданий на протяжении дня.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 13:01

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