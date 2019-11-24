Употребление фаст-фуда оказалось губительным для зрения





В обществе крайне популярно заблуждение о том, что фаст-фуд оказывает разрушающее воздействие исключительно на сердце и способствует ожирению. Реальная ситуация является немного мрачнее, поскольку вредные вещества в этой пище вызывают развитие диабетической ретинопатии. Она проявляется в повреждении сосудов сетчатки глаза, что с течением времени может привести к слепоте. Помимо традиционных бургеров и курятины в глубокой обжарке, опасность для зрения могут нести и газированные сладкие напитки.Вредный рацион врачи называют одной из основных причин появления гипертонии, высокого количества плохого холестерина, нарушения функций печени, желудка и кровеносной системы. Употребление фаст-фуда время от времени все же не является опасным, однако стоит придерживаться меры. Рекомендуется перейти на здоровые типы диеты, вроде средиземноморской кухни. Последняя предоставляет множество микроэлементов и витаминов, которые нормализуют не только вес, но и здоровье глаз. Соблюдение правильного питания вместе с физическими нагрузками позволит избежать серьезных проблем с организмом в дальнейшем.