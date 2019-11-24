Особенностью гибкого Motorola razr 2 станет система бокового управления Side-Touch





У нового девайса пока нет официального названия, однако информация о нем уже появилась в базе данных патентных бюро, в том числе в WIPO и USPTO. Согласно чертежам, во многом новинка повторит своего предшественника. У нее тоже будет складывающийся внутрь сгибающийся дисплей, а вспомогательный экран расположится на фронтальной стороне. Помимо этого новинка может обзавестись технологией Side-Touch. Данная система состоит из 8 датчиков: по 4 с каждой стороны. Сенсоры смогут выполнять разные действия, при этом назначение команд определит состояние смартфона: закрыт он или открыт. Модули на обеих сторонах в сложенном состоянии расположатся напротив, что позволит задействовать систему жестового контроля. Ожидается, что пользователи получат возможность воспользоваться 20 функциями и таким же количеством жестов.Имеется информация о еще одном необычном решении. Дактилоскопический сенсор в новой версии девайса планируется расположить непосредственно на основном дисплее. О том, когда появится столь необычный смартфон на рынке, пока ничего неизвестно.