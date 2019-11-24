Смартфоны Xiaomi получили возможность делиться данными с ноутбуком через буфер обмена





Недавно в смартфонах Xiaomi заработала функция передачи информации на ноутбук через буфер обмена. Также доступна возможность получать данные, но для этого нужно выполнить одно условие. В частности, пользователям следует подключиться к фирменному хранилищу компании на всех устройствах, задействованных в передаче. Дело в том, что именно благодаря “облаку” осуществляется обмен.Для отправки содержания буфера обмена нужно нажать на значок копирования в смартфоне, где появится кнопка с облаком. Соответствующая функция имеется также на ноутбуке и других связанных устройствах.