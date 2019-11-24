Названы 5 смартфонов с лучшей камерой 2019 года





Специалисты из китайского бэнчмарка DxOMark смогли определить пять смартфонов с лучшими характеристиками объективов. Оценка касалась количества мегапикселей, качества конечного изображения и уникальных функций гаджетов. Первое место досталось Huawei P30 Pro, который оказался лидером рейтинга с 112 баллами. Его характеристики включают 40-мегапиксельный основной датчик, оптической стабилизатор и диафрагму f1.6, а также широкоугольный и телеобъектив. Спектрального сенсор со структурой RYB позволяет получать качественные снимки даже в условиях полной темноты.Вторым в списке значился iPhone 11 Pro с 102 баллами. Его выделяли среди прочих смартфонов 12-мегапиксельная широкоугольная камера с фокусным расстоянием 13 мм. Почетную тройку замыкал эксклюзивный Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition с . Этот девайс 108-мегапиксельным объективом с пятью модулями, которые дополняются сдвоенными LED-вспышками. Линейка Galaxy Note 10 эксперты определили четвертой, поскольку он мало чем отличается от Galaxy S10. Комплектация включает тройную основную камеру на 16 Мп, широкий динамический диапазон и поддержка четкости изображения благодаря качественному автофокусу. Последним оказался OnePlus 7 Pro, плюсами которого можно назвать достойную эксплуатацию при доступной цене, а также "безрамочный" дисплей.