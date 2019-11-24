Сын Вадима Казаченко может остаться без фамилии звездного отца





Бывшая возлюбленная шоумена призналась, то певец не видел своего сына ни разу, но был готов взяться за воспитание, если будет доказан факт его отцовства. Однако сейчас он не намерен общаться с бывшей женой, если отношения между ними не будут налажены. Также певец хочет забрать у ребенка свою фамилию, что возможно сделать через обращение в соответствующие органы. Однако его бывшая жена уверена, что в 99% вероятности его запрос не будет удовлетворен.Несмотря на сопротивление бывшего мужа Ольга Казаченко смогла добиться выплаты алиментов, а недавно она получила денежный перевод от его супруги Ирины Аманти. Казаченко считает, что ее хотят подставить через незаконное обогащение. Однако Аманти утверждает, что это были алименты на нее и ее ребенка, назвав бывшую возлюбленную мужа содержанкой. Сам Вадим Казаченко не желает открыто комментировать возможность сменить Филиппу фамилию, как передает “Пятый канал”.