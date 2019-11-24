АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Сын Вадима Казаченко может остаться без фамилии звездного отца

Сын отечественного исполнителя Вадима Казаченко может остаться без фамилии звездного отца. Артист не готов признавать ребенка от экс-супруги Ольги Казаченко после проведенной ДНК-экспертизы.

Бывшая возлюбленная шоумена призналась, то певец не видел своего сына ни разу, но был готов взяться за воспитание, если будет доказан факт его отцовства. Однако сейчас он не намерен общаться с бывшей женой, если отношения между ними не будут налажены. Также певец хочет забрать у ребенка свою фамилию, что возможно сделать через обращение в соответствующие органы. Однако его бывшая жена уверена, что в 99% вероятности его запрос не будет удовлетворен.

Несмотря на сопротивление бывшего мужа Ольга Казаченко смогла добиться выплаты алиментов, а недавно она получила денежный перевод от его супруги Ирины Аманти. Казаченко считает, что ее хотят подставить через незаконное обогащение. Однако Аманти утверждает, что это были алименты на нее и ее ребенка, назвав бывшую возлюбленную мужа содержанкой. Сам Вадим Казаченко не желает открыто комментировать возможность сменить Филиппу фамилию, как передает “Пятый канал”.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Ветлицкая оправдалась за выезд с…
Руководство АвтоВАЗа назвало задачи до конца 2019 и определило цели на 2020…
Диетолог назвала лучший вариант…
Яна Рудковская устроила скандал в Михайловском театре, не попав в партер к Евгению…
Особенностью гибкого Motorola razr 2 станет система бокового управления…
Употребление фаст-фуда оказалось губительным для…
Названы 5 смартфонов с лучшей камерой 2019…
Сын Вадима Казаченко может остаться без фамилии звездного…
Топ-3 лучших дизельных внедорожников с пробегом назвали…
Журналисты назвали Топ-5 самых значимых презентаций автошоу в…
Анита Цой и её супруг застряли в лифте во время…
Эксперты рассказали, как правильно пользоваться кредитной…
Лайма Вайкуле разочарована слабыми аплодисментами на “Золотом…
Redmi K30 будут продавать с процессорами MediaTek и…
Топ-12 самых загрязненных пестицидами продуктов назвали…
Юлия Савичева поделилась архивной фотографией молодой…
Журналисты рассекретили автопарк знаменитого российского футболиста Артема…
Диетолог назвал груши самым полезным фруктом для здоровья…
Составлен ТОП-3 из самых габаритных и эффективных…
Эдита Пьеха заступилась за Софию Ротару после травли со стороны…
Эксперты назвали главные компонеты ЗОЖ для долгой и здоровой…
Илон Маск рассказал об особенностях грузовика…
В Малайзии скончалась последняя самка суматранского…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, как смогла забеременеть при лишнем…
Наталья Крачковская считала себя похожей на героиню мадам…
Названы шесть простых продуктов от простуды, которые можно найти у себя…
Эксперты назвали автомобильные лайфхаки для экономии…
Пьяная Клава Безверхова отказала в сексе Никите Уманскому после проведенной вместе…
Пикап-внедорожник Great Wall Pao Offroad появился в…
Александр Малинин снова “забыл” о собственной внебрачной дочери от Ольги…
Стало известно, что чувствует человек в состоянии…
Наталья Ветлицкая вспомнила, как ее чуть не убил первый…
Кроссовер Baojun RS-3 от General Motors вышел на китайский…
Стратегию применения роботов в уличных боях в России подготовят к 2020…
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3…
«Анька, рожай детей»: Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной…
Названы распространенные неочевидные причины ухудшения…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель: "Надеюсь, ребёнок сблизит Сашу Черно и Иосифа…
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
Саша Савельева на вечеринке устроила эротические танцы возле коляски с…
Просмотреть все новости